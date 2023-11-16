اليوم.. عرض الليلة الكبيرة بأوبرا دمنهور

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف مسرح أوبرا دمنهور ، مساء اليوم الخميس الموافق 16 نوفمبر، العرض الشهير الليلة الكبيرة من إنتاج البيت الفني للمسرح ومسرح القاهرة للعرائس وذلك فى الساعة السابعة مساء، بمناسبة يوم الطفل العالمي وبالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وقطاع الإنتاج الثقافي.

نبذة عن عرض الليلة الكبيرة

عرض الليلة الكبيرة ألحان الموسيقار سيد مكاوى والكلمات لصلاح جاهين وتم تقديمه لأول مرة في الستينات من القرن الماضى على مسرح العرائس بالقاهرة ويدور حول مظاهر الاحتفال بأحد الموالد الشعبية.

نبذة عن يوم الطفل العالمي

جدير بالذكر أن يوم الطفل العالمي اعلن عام 1954 باعتباره مناسبة يحتفل بها في 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم ومنذ عام 1990 يتم الاحتفاء بذلك اليوم بوصفه الذكرى السنوية لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل وللاتفاقية المتعلقة بها.

حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب بمسرح أوبرا دمنهور

من ناحية أخرى، تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب بدمنهور، بمشاركة عدد من طلاب مركز تنمية المواهب بالإسكندرية، تحت إشراف الدكتورة هدى حسني، وذلك في السابعة مساء الأحد 19 نوفمبر، بمسرح أوبرا دمنهور.

يتضمن البرنامج كوكبة من مؤلفات الموسيقى العربية والعالمية يؤديها طلاب فصول الفيولينة تدريب ماجي مجدى، الجيتار تدريب ليليان ميخائيل، العود تدريب بسمة صالح والايقاع تدريب سعيد الارتيست.