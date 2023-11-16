MBC مصر تنقل حفل رامي صبري وتامر عاشور ورامي جمال وآدم.. الليلة

أحمد جودة - القاهرة - تحت شعار "ليلة الدموع"

تنقل شاشة "MBC مصر"، مساء اليوم الخميس، في الساعة التاسعة مساءً على الهواء مباشرة من مدينة الرياض حفل النجوم الذي يحييها كل من رامي صبري وتامر عاشور ورامي جمال وآدم في أمسية غنائية تحت شعار "ليلة الدموع" على مسرح بوليفارد سيتي ضمن حفلات موسم الرياض، الذي تُقيمه الهيئة العامة للترفية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ابرز النجوم في حفل ليلة الدموع

ويٌقدم النجوم رامي صبري وتامر عاشور ورامي جمال وآدم خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعمالهم الغنائية التي أشتهروا بها والتي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور.

موعد حفل ليلة الدموع

يُعرض حفل "ليلة الدموع" على شاشة " MBC مصر" الخميس مساء اليوم 16 نوفمبر 2023 الساعة التاسعة مساءً.

حفل ليلة الدموع الأول

يذكر أن حقق الحفل الأول “ ليلة الدموع" نجاح كبير الذي تألق به كل من كورال روح الشرق بمجموعة أغاني حزينة مميزة، ومسلم، وأحمد كامل، وأدم، وشيرين عبد الوهاب، وحمادة هلال، وأحمد سعد واختتم الحفل بالفنان تامر عاشور، وتصدر الحفل مواقع التواصل الإجتماعي منذ الإعلان عن الحفل من قبل هيئة الترفيه السعودية بقيادة المستشار تركي ال الشيخ.

وكانت مفاجأة الحفل هي مشاركة شيرين عبد الوهاب حيث كانت هي اللون النسائي الوحيد في هذه الاحتفالية كما ظهرت بعد غياب دام طويلا عن الجمهور وانتشار العديد من الأزمات حولها، وكانت الأكثر تألق وغناء على مسرح الرياض وتفاعل واسع من الجمهور ورواد السوشيال ميديا.