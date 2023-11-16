نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " زمن الغم الجميل وآخر الأرض ومسرح عرائس" ضمن عروض نوادي المسرح بثقافة السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل ثقافة السويس المشاركة بعدة عروض مسرحية ضمن عروض نوادي المسرح خلال يومي 14و15 نوفمبر الجاري ، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى والإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله محمد بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.

لجنة المشاهدة

بحضور لجنة المشاهدة بمركز شباب فيصل ، من اساتذة الاخراج المسرحي ابرزهم الكاتب الصحفي يسري حسان ، المخرج حمدى حسين ، المخرج ياسين ضوى ، سناء عطية من الإدارة العامة للمسرح ،لتقييم عروض نوادى المسرح .

عروض نوادي المسرح

بدأ العرض المسرحي" 3 في 1" تأليف محمد أحمد عبد الغني ، إخراج محمد كرم ، تدور أحداث المسرحية حول قضية صحة المراهقين ، والعرض فانتازيا ، وتحدث العرض حول شخصية تعاني من اضطراب نفسي ما بعد الصدمة ، وتدور بكاملها داخل عقل الشخص المريض .



أما العرض المسرحي الثاني" زمن الغم الجميل" من تأليف عمر طاهر ، وإخراج ايات زيدان ، وتدور أحداث المسرحية حول التدرج بين الماضي والحاضر ، ومدى الاختلاف بينهما في طريقة التفكير ، والفن، والمشكلات ، والتواصل الاجتماعي ، والتعليم.

أما العرض المسرحي الثالث “أخر الارض” من تأليف أيمن الشريف ، وإخراج أحمد رضوان، وتدور أحداث المسرحية حول فلك يسع مجموعة من الناس عقب انهيار عالمهم، يتوسطهم سجناء ، و نراقب تطور الأحداث أثناء الصراع مع البحر في عالم منتهي ، يتجهون نحو أمل لا يدرون عنه شئ، على أمل أن يتحقق.

أما العرض المسرحي الرابع “مسرح عرائس” تأليف محمد التمساح ، وإخراج محمد التنجيري وتدور أحداث المسرحية حول تحرر الدمى وتمردهم علي وضعهم الحالي ، ومحاولة بناء شخصية مستقلة بهم.