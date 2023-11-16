نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النار تشتعل بين أحمد السقا وطارق لطفي في "العتاولة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل صناع مسلسل “العتاولة”، حاليا التحضيرات النهائية للعمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.



طارق لطفي وأحمد السقا

ومن المعروف أن السقا وطارق لطفي يظهران كشقيقين في الأحداث ولكن بينهما عداوة ومواقف في إطار الاثارة والغموض.



أبطال مسلسل العتاولة



ويشارك في مسلسل العتاولة مجموعة من النجوم أبرزهم: “أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، حنان سليمان، وهدى الإتربي"، وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.



أحمد السقا ينتهي من مسلسل جولة أخيرة

على صعيد آخر، ينتظر الفنان أحمد السقا أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "جولة آخيرة" ،والعمل من إخراج مريم أحمدي، والمقرر عرضه على منصة أمازون.

أبطال مسلسل جولة آخيرة

والمسلسل من بطولة أشرف عبدالباقي، أسماء أبواليزيد، رشدي الشامي، وغيرهم من النجوم ومن تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي.



آخر أعمال أحمد السقا

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السقا مسلسل حرب، والذي تصدر الترند فور عرضه على الشاشة، وحقق نجاحاً بأهرا على مستوى الوطن العربي.



والمسلسل من بطولة، احمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، سارة الشامي، إنجي المقدم، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

آخر أعمال طارق لطفي

الجدير بالذكر آخر أعمال الفنان طارق لطفي مسلسل "مذكرات زوج" ، والمسلسل من بطولة طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، وعمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، وعدد كبير من الفنانين ، كتابة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، إخراج تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى،وقد حاز العمل على إعجاب الجمهور.