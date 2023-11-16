ما علاقة صلاح عبد الله بسمية الخشاب في مسلسل "بـ 100 راجل"؟

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أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان صلاح عبدالله، في مسلسل “بـ 100 راجل”، ويجسد من خلال أحداث المسلسل سائق ميكروباص، ويمر بالكثير من الصعوبات ويحدث مواقف تجمعه بينه وبين ابنته سمية الخشاب، والمسلسل من بطولة سمية الخشاب، وتأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت.



صلاح عبد الله يشارك في "العتاولة"

على صعيد آخر، يشارك الفنان صلاح عبد الله في مسلسل "العتاولة"، بطولة أحمد السقا وطارق لطفي، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.



آخر أعمال صلاح عبد الله الدرامية



يذكر أن آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله مسلسل “السفاح”، بطولة أحمد فهمي، حنان يوسف، باسم سمرة، جيهان الشماشرجي، ركين سعد، ميمي جمال، وغيرهم من النجوم والعمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري.

آخر أعمال صلاح عبد الله السينمائية



الجدير بالذكر آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله فيلم "البطة الصفرا"، بطولة غادة عادل ومحمد عبدالرحمن، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار، ونال الفيلم على إعجاب الجمهور.

آخر أعمال سمية الخشاب

الجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب أغنية "أركب على الموجة" من كلمات تايسون وأمير شيكو، وألحان البور العالى ومن إخراج إبرام نشأت.



تعرف على كلمات أغنية اركب على الموجة

تقول كلمات الأغنية: أركب على الموجة حرانة محتاجة تكييف، يا جماعة مش عارفة أعيش، أنا في الطيارة رايحة المالديف، أنا جوة الميه هقضي الصيف، الخنقة خلاص هتموتني محتاجة البحر يفرفشني، أنا نفسي الموجة دي تخبطني، وأركب على الموجة، هاعمل هوجة وأركب على الموجة، وقد تصدرت الأغنية تريند الوطن العربي.