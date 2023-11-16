نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. برنامج " بالخط العريض " يستكمل سلسلة حلقات نصر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف برنامج “ بالخط العريض ” المذاع على شاشة الحياة الفضائية الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب، الفنان التشكيلي والبطل أحمد نوار، غدا الجمعة، في حلقة جديدة ضمن سلسلة حلقات النصر العظيم بمناسبة مرور خمسون عاما على حرب أكتوبر.

الإعلامية إيمان أبوطالب

كواليس إلتحاق أحمد نوار بالقوات المسلحة

ويحكي البطل أحمد نوار في حلقته الخاصة كواليس إلتحاقه بالقوات المسلحة، بعد أن قدم أوراقه للسفر للحصول على منحة مقدمة له من الحكومة الإسبانية.

كواليس ما قبل حرب أكتوبر

وكشف أحمد نوار كواليس ما قبل الحرب، ودوره في استهداف وقنص جنود العدو الإسرائيلي، وكيف كان رد قيادات القوات المسلحة المصرية على سؤال الجنود: احنا هنعبر امتى؟

أحمد نوار يكشف مكافأته بعد اقتناص كل جندي إسرائيلي

كما يكشف أحمد نوار خلال استضافته في برنامج “ بالخط العريض:" كنت بأخذ 5 جنيهات مكافأة من قائد الجيش كل ما أقتنص جندي إسرائيلي،كنت بستخدم رصاص حارق عشان يعمل إضاءة ويستفز العدو".

البطل أحمد نوار

كيف كانت حيلة أحمد نوار لاستهداف الجنود الإسرائيلين؟

كما أوضح البطل أحمد نوار في حلقة “ بالخط العريض” حيلته لاستهداف الجنود الإسرائيلين، قائلا: “جنود العدو عملوا حاجة بتعتمد على الخداع البصري، جابوا براميل خشب ونسيوا إن ضوء الشمس وراهم، اقتنصت واحد من قلب البراميل”.

موعد برنامج بالخط العريض

يذاع برنامج “بالخط العريض” تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب كل يوم الجمعة في الساعة الثامنة مساء على قناة الحياة.