نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقوق ذوي الهمم تتصدر فعاليات قصور الثقافة بمحافظة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض قصر ثقافة طنطا بمحافظة الغربية أمس الأربعاء، سبل دعم الدولة المصرية لذوي الهمم في العديد من المجالات وفي مقدمتها التعليم، وذلك خلال محاضرة تثقيفية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

حقوق ذوى الهمم

في هذا السياق، قالت هدير الكربيجي، أخصائية الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة طنطا أن عام 2016:" قد شهد إطلاق الدولة للمبادرة الرئاسية من دمج وتمكين ومشاركة لدعم وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم، فيما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، وأشارت إلى أن الدولة قد قدمت العديد من الإجراءات والتشريعات من أجل التوسع في توفير كل السبل اللازمة لهم، للحصول على جميع حقوقهم.

دمج ذوي الهمم

وأضافت بأنه على الجميع السعي نحو العمل على دمج ذوي الهمم باعتباره واجبا إنسانيا ووطنيا، ‎وهو حق أصيل لهم، كما وطالبت بتوفير معلمين قادرين ومؤهلين أكاديميا ومهنيا للتعامل الصحيح من ذوي الهمم، علاوة على عقد المزيد من الفعاليات التوعوية لتثقيف أفراد المجتمع وأولياء الأمور عن مجهودات الدولة في هذا الملف.

أبرز الأنشطة الفنية بثقافة الغربية

اختتمت فعاليات المحاضرة التثقيفية التي أقيمت بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش بعرض العديد من المواهب الصغيرة والشابة في مجالات الغناء والشعر والرسم.

قصور الثقافة تواصل تنظيم الفعاليات التوعوية والفنية بمحافظة الغربية

من ناحية أخرى عقدت مكتبة دار الكتب بمدينة طنطا، أمس محاضرة توعوية بعنوان "مفاتيح السعادة"، وذلك ضمن أجندة فعاليات وأنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني،

في سياق آخر، وضمن أنشطة ثقافة الغربية المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، نفذ بيت ثقافة السنطة ورشة فنية بمشاركة طلبة وطالبات المدارس، وذلك للاحتفال بأعياد الطفولة، حيث تسابق الطلاب في رسم العديد من اللوحات الفنية، فيما واصل قصر ثقافة المحلة الكبرى فعاليات ورشة لتدوير المخلفات من مواد البلاستيك والكرتون والقماش.