مها أحمد تصدم جمهورها بألفاظ خارجة وتصفهم بالخدامات

القاهرة - محمد ابراهيم - انفعلت الفنانة مها أحمد مساء أمس، على جمهورها، بشكل مفاجئ على متابعيها من خلال موقع “تيك توك” عبر خاصية البث مباشر، وهو ماعرضها لانتقادات حادة وجعل الفيديو ينتشر بشكل أوسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت مها أحمد، رسالة شديدة اللهجة لجمهورها خلال البث المباشر والذي كان يشاركها البث كل من الفنان هادي خفاجة وشقيقه فادي خفاجة عبر موقع الفيديوهات التيك توك، واصفها منتقديها بـ الخدامات، وقالت: “يا خدمات بطلوا كفاية.. أي خدامة هتفتح بوقها بالشبشب وأنا قعدتي دي عشان المصلحة واحدة.. إحنا عملنا اللي علينا ورينا أخركم إيه يا بعدة”.

مها أحمد تطلب من خفاجة غلق التعليقات

كما طلبت الفنانة مها أحمد خلال البث المباشر من فادي خفاجة غلق جميع التعليقات بعد سيل من الشتائم عليها بعد وصف متابعيها بأنهم خدامات.

مها أحمد تتصدر تريند تويتر

وفي وقت سابق، تصدرت الفنانة مها أحمد، تريند تطبيق الشهير "إكس"، وذلك بعد ظهورها بمكياج كامل أثناء الوقفة التضامنية التي أقامتها نقابة المهن التمثيلية لدعم الشعب الفلسطيني.

وإنتقد الكثير من مستخدمي تطبيق إكس الفنانة مها أحمد بعد ظهورها بمكياج كاما وقيامها بتصوير بعض مقاطع الفيديو لنشرها على حسابها على تطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك أثناء الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني ضد الأراضي المحتلة، في مقر نقابة المهن التمثيلية.