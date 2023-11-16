لأول مرة.. عشر مطربات عرب يجتمعن في ألبوم عالمي للفرنسي دومينيك دالكان

القاهرة - محمد ابراهيم -

أطلق الفنان الفرنسي دومينيك دالكان ألبومه الغنائي الجديد Last night a woman saved my life والذي يضم في حعبته 11 أغنية.

ويعد الألبوم تجربة موسيقية غير مألوفة حيث تمكن دالكان من جمع عشر مطربات من نجوم الموسيقى البديلة في الشرق الأوسط في ألبوم واحد لأول مرة، من مختلف الدول العربية، مثل مصر والسودان وتونس والمغرب والجزائر وسوريا وحتى إيران، وذلك تحت مسمى "Last night a woman saved my life" أي "الليلة الفائتة إمرأة أنقذت حياتي".



ويجمع الألبوم 11 أغنية مختلفة منها عشر ديوهات تضم كل من الفنانة الجزائرية العالمية سعاد ماسي والمطربة المصرية دينا الوديدي والمطربة السورية لين أديب، بجانب الفنانة المغربية مريم أبو الوفاء والتونسية هند زواري والفرنسية السورية نسيم جلال، إضافة إلى اللبنانية يارا لابيدوس والفنانة الإيرانية رضوان زاهدي والفنانة اللبنانية برناديت يمين والفنانة السودانية سلافة إلياس.



وأطلق دومينيك دالكان أغنيات ألبومه بشكل تدريجي بواقع بضع أغنيات منفردة خلال الأشهر الماضية بداية من أغنية "Loin de ma terre بعيدًا عن أرضي" مع سعاد ماسي، مرورا بأغنية "Mon cœur est solitaire قلبي وحيد" مع هند زواري، وصولا لأغنية "J’irai partout سأذهب إلى كل مكان "مع مريم أبو الوفاء، حتى قرر إطلاق باقي أغنيات الألبوم دفعة واحدة على كافة المنصات الرقمية.