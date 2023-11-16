نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخيال في أدب الطفل ضمن فعاليات ثقافة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضمن أنشطة نوادي الأدب بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أقام نادي الأدب بقصر ثقافة عين حلوان ندوته الأسبوعية والتي بدأت بمحاضرة عن "الخيال في أدب الطفل" قدمتها دعاء عوض، تحدثت خلالها عن الطفل والاهتمام به معرفة الخيال بأنه عملية عقلية معرفية، ويتمثل التخيل فى قيام الطفل برسم صور معتمدًا على إحساس أو عاطفة أو ذكرى سابقة من خلال تكوين جديد، وينقسم الخيال إلى خيال إبداعي وحقيقي، كما تمت الإشارة إلى مراحل نمو الخيال فى أدب الطفل، أعقب ذلك تبادل الحاضرين، تقديم إبداعاتهم المختلفة الممتزجة بإنتاجهم الأدبي وذلك بحضور كوكبة من الأدباء والشعراء.

"حقوق الطفل"

وشهدت مواقع فرع ثقافة القاهرة التابع لإقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، عددا من الفعاليات المتنوعة، حيث عقد بقصر ثقافة المطرية محاضرة بعنوان "حقوق الطفل" تحدث بها كرم هلال أخصائي الثقافة العامة، عن حقوق الطفل المدنية وضرورة المساواة وعدم التمييز بين الأطفال ومنحهم جميع حقوقهم دون تفرقة بسبب الدين أو اللون أو الجنس، مع توفير مكان آمن للعيش والحماية والصحة والتعليم وغيرها من الحقوق وذلك من خلال الإقرار بحقوق الطفل واتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٨٩.

وفى سياق متصل أُقيمت أمسية شعرية أدبية مفتوحة بنادي أدب قصر ثقافة روض الفرج بدأت بكلمة ترحيب للضيوف من رئيس النادي ثم بدأ الشعراء والأدباء بإلقاء بعض القصائد الشعرية وبعض القصص القصيرة أدار الأمسية الأديب حمدى عبد الرازق بحضور هشام الدشناوي رئيس النادي ومحمد محمود مشرف النادي.

محاضرة عن "المناخ"

على جانب آخر شهدت مكتبة طفل المعادي محاضرة عن "المناخ" ألقتها ضحى شكري من قسم المواهب بالفرع، بحضور طلاب مدرسة الخبيرى الابتدائيةـ تناولت بها تعريف المناخ والفرق بينه وبين الطقس مع التعرف على فصول السنة الأربعة والفروق بينها وحالة الجو، والأنشطة والعوامل المؤثرة على التغيرات المناخية سواء عوامل طبيعية أو بشرية وكيفية التغلب عليها، مشيرا إلى جهود الدولة لحل تلك المشكلات وتوعية الطلاب كيفية التعامل مع هذه التغيرات والتعاون على حلها.