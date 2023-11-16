نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أندرو محسن عضوًا في لجنة تحكيم معمل تورينو لتطوير الأفلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يشارك المبرمج والناقد أندرو محسن عضوًا في لجنة التحكيم الرئيسية في معمل تورينو لتطوير الأفلام TorinoFilmLab، في دورته السادسة عشر التي تعقد في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري.

ويعد معمل تورينو لتطوير الأفلام TorinoFilmLab هو الأبرز في أوروبا والعالم لتطوير مشاريع أفلام الروائية الطويلة.

ويشارك "أندرو" ضمن لجنة التحكيم الرئيسية التي تضم عددًا من الخبراء في مجال السينما، وتمنح جوائز بقيمة 180 ألف يورو إلى 10 مشاريع أفلام مختارة من عدة دول.

يذكر أن المشاريع التي حصلت على التطوير والدعم من معمل تورينو عادة ما تُعرض في كبرى المهرجانات مثل كان وفينيسيا.

وقد شارك خلال الدورات السابقة عدد من الأفلام العربية مثل فيلم "وجدة" (2009) للمخرجة السعودية هيفاء المنصور، الذي حصل على ترشيح لجائزة البافتا، وفيلم "أبو ليلا" (2029) للمخرج الجزائري الفرنسي أمين سيدي بومدين، الذي شارك في مهرجان كان.

كما يشارك في الدورة الحالية أحدث أفلام المخرج المصري مروان عمارة "الكوكب المفقود".