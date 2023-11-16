انت الان تتابع خبر بعد القبض على سارق شنطة جوري بكر.. لن تصدق ماذا وجدوا داخلها؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - استطاعت الفنانة جوري بكر، تصدر مؤشرات التريند في مصر بعد تعرضها للسرقة في مطار القاهرة، برقة زوجها ونجلها الرضيع.

وبعد ساعات من الحادث، تمكنت الشرطة من القبض على السارق، واسترداد حقيبة جوري بكر، وإعادتها للفنانة.

وبيّنت التحقيقات أن الحقيبة بها متعلقات شخصية عبارة عن عقد ذهب مرصع بالأحجار الكريمة وملابس شخصية ومكواة بخار غالية الثمن وجهاز إرضاع صغير وملابس داخلية خاصة ونظارات شمس براند وبعض المجوهرات الثمينة.

الجدير بالذكر انه من جانبها، قررت جوري التنازل عن المحضر بعد رجوع حقيبتها بجميع محتوياها، معلقة: “عفا الله عما سلف وربنا يسامحه.”