استعدادًا لعرضه قريبًا.. المخرج أحمد حسن ينشر صور من كواليس مسلسل العودة

القاهرة - محمد ابراهيم - قام المخرج أحمد حسن بنشر البوستر الرسمي لأحدث أعماله الدرامية والذي يحمل إسم العودة الذي من المقرر عرضه قريبًا على شاشات التلفزيون، وعلق عليه كاتبًا: "بسم الله توكلنا على الله... يا رب يجعله خير لكل صناع العمل"، ويستكمل حاليًا حسن تصوير باقي حلقات المسلسل حيث لم ينتهي بعد من تصوير باقي الحلقات ونشر بعض الصور من كواليس المسلسل التي تجمعه مع أبطال العمل.

بوستر مسلسل العودة

وضم بوستر العمل جميع أبطاله، يتوسطهم الفنان شريف سلامة بطل العمل.

أحداث مسلسل العودة

وتدور أحداث مسلسل العودة في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، وتم تصوير أغلب مشاهده في مدينة الأقصر، ويتناول العمل عدة قضايا مهمة، من بينها قضية الذهب، خلال 30 حلقة، كما يناقش المسلسل قضية هامة من قضايا صعيد مصر والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة، ويعيش شريف سلامة قصة حب مع تارا عماد أثناء أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل العودة

مسلسل العودة من بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، أحمد والي، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، عصام السقا، محمد عبدالعظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وسارة نور وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ومكون من 30 حلقة.





آخر أعمال شريف سلامة

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف سلامة هو مشاركته في بطولة مسلسل ورق التوت، إلى جانب عدد آخر من الفنانين من بينهم أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد على، جمال عبدالناصر، نور النبوي، سلوى محمد على. تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

من هو المخرج أحمد حسن؟

فنان ومخرج مصري، خريج المعهد العالي للسينما رسوم متحركة، وحصل علي الماجستير



شارك في العديد من الأعمال الدرامية تليفزيونية وسينمائية.



أخرج أول فيلم سينمائي طويل رسوم متحركة "نبي الرحمة"



حصل على جائزة أحسن مسلسل من الملتقى الدولي للرسوم المتحركة عن مسلسل "خليل الله"



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