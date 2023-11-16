وائل الفشني يحيي حفل بساقية الصاوي يوم 2 ديسمبر

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الفنان وائل الفشني حالة من النشاط الفني في الآونة الأخيرة، حيث يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك يوم السبت الموافق 2 ديسمبر على مسرح ساقية الصاوي في قاعة النهر في تمام الثامنة مساءً.

أسعار تذاكر حفل وائل الفشني

وطرحت الصفحة الرسمية لمسرح ساقية الصاوي، طريقة حجز الحفل عبر شباك التذاكر أو عن طريق الأونلاين، وجاءت أسعار تذاكر حفل وائل الفشني، على ثلاث فئات كالتالي: 150 جنيهًا، 200 جنيهًا، 300 جنيهًا.

ومن المقرر أن يقدم وائل الفشني باقة من أجمل أغانيه الذي يحبها الجمهور وأبرزها أغنية راهب، يا مركب الغربة، وغيرها من الأغاني.

وكان شارك وائل الفشني في وقت سابق ضمن احتفالية المولد النبوي الشريف، التي أقيمت مؤخرًا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودخل الفشني في نوبة من البكاء من شدة تأثره بإنشاده للابتهالات للرسول ﷺ .

كما قدم الفشني وأحمد العمري الابتهال الشهير لـ النقشبندي، بجانب تقديمهما العديد من الابتهالات في حب الرسول، بمناسبة المولد النبوي الشريف، فأطرب المنشدين الحضور بهذه الابتهالات، وجعلت المكان ممتلئًلا بالسعادة والتأثر الشديد من كلمات هذه الابتهالات، بجانب إبداعهما في أدائها.

وائل الفشني يتحدث عن الشيخ طه الفشني

وعلى صعيد آخر، قال الفنان وائل الفشني، إن القائمين على متحف القراء في الشارقة تواصل معه لإعطائهم الجبة والعمة الخاصين بالشيخ طه الفشني، متابعا: "شيء مشرف من أخواتنا في الإمارات، وكتر خيرهم، وكنت سعيد أوي وفرحان".

وأضاف الفشني، خلال لقاء ببرنامج “مدد”، المذاع على قناة الحياة، ويقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، أن أولاد الشيخ طه الفشني على قيد الحياة ومن ثم لم يكن من اللائق أن يذهب هو للشارقة، "لو كنت راجل وحش كنت هروح، بس كلمت المستشار زين الفشني وراح هو".