انت الأن تتابع خبر القيصر يتمنى أن يعم السلام وينتهي العنف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعرب القيصر الفنان كاظم الساهر عن حزنه وألمه الشديدين بسبب استمرار قصف الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة لأكثر من 40 يومًا، الامر الذي تسبب باستشهاد آلاف الابرياء أغلبهم من الأطفال والنساء.



وقال الساهر خلال مقطع فيديو نشره في "إنستغرام" : ان القلب حزين ومحبط لما نشاهده من هذه الأحداث الدامية التي يدفع ثمنها الأبرياء"، مؤكدًا تضامنه مع الشعب الفلسطيني.



وتمنى في ختام حديثه انتهاء المشاهد المأساوية في الأراضي الفلسطينية، وأن يعم السلام والأمل الجميع.



وكان كاظم الساهر أعلن قبل أيام قليلة عن إنتاجه أغنية بعنوان "Hold Your Fire"، تهدف إلى تسليط الضوء حول الكارثة الإنسانية، والدعوة إلى إنهاء الحرب المدمرة في غزة.



وبحسب ما نشره "الساهر" عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام"، فإنه يجري إنتاج العمل بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية، في إطار السعي المتواصل لدعم أهالي غزة بكل ما أوتي من الأدوات والإمكانات والصداقات في الشرق والغرب.



وأوضح "القيصر" أنه سيتم التبرع بالجزء الأكبر من عائدات البث لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة من خلال وكالات: الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى)، واليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)، بالإضافة إلى برنامج الأغذية العالمي.



وستكون أغنية "Hold Your Fire" من ألحان وفكرة كاظم الساهر، وكلمات توم لو، وتوزيع ميشال فاضل بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا .