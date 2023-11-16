انت الأن تتابع خبر غدير حسن تصور مسلسل مرضي ودحام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعد الفنانة الكويتية غدير حسن، لدخول المنافسة على مسلسلات رمضان المقبل، خلال كوميديا "مرضي ودحام" الذي يجري تصويره حالياً.



ويشارك في بطولة العمل كل من؛ أحمد العونان وعبدالناصر درويش، من تأليف ورشة كتّاب، بينهم تغريد الداود ومحمد الكندري وبدر اليعقوب وغيرهم، في حين تكفّل بإخراجه عبدالله العراك.



وقالت غدير، عن دورها في المسلسل، "أنا واحدة من بنات الحي، وأواجه العديد من المواقف مع زوجي (أحمد النجار). المسلسل لا يخلو من الكوميديا الجميلة والهادفة، وأتمنى أن تروا عملاً خفيفاً على مائدة الدراما في شهر رمضان".



وأضافت أن "مرضي ودحام" يجمعها للمرة الأولى مع العونان ودرويش، معربة عن سعادتها بهذا التعاون "مع هذين النجمين الكبيرين، اللذين كانا في غاية اللطف والذوق والاحترام"، وفقاً لصحيفة الراي.



يذكر أن غدير حسن كانت قد شاركت في مسلسل "محامية الشيطان" الذي عرض على منصة نتفليكس، وهو من تأليف فاطمة العامر ومن إخراج عصام عبدالحميد، ومن بطولة هيا عبدالسلام وعلي كاكولي، وغيرهما.



وكانت غدير قد شاركت في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي عبر مسلسل "البوشية" للكاتب فايز العامر والمخرج حسين أبل، والذي كان من بطولة جاسم النبهان ومريم الصالح ومحمد جابر العيدروسي، وعبدالرحمن العقل، وسلمى سالم وغدير حسن، والقائمة طويلة .