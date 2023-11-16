انت الأن تتابع خبر حسن الرداد يتبرع بإيرادات بلوموندو لغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبرع الفنان حسن الرداد، الخميس، بإيرادات الأسبوع الأول من فيلمه الجديد "بلوموندو" لصالح أهالي غزة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام ، قال حسن الرداد : أن "فيلم بلوموندو يعرض الآن في مصر والسعودية وكل الدول العربية وللأسف احنا بنمر بفترة صعبة جداً ومؤلمة نفسياً، بسبب اللي بيتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من إعتداءات وحشية يومية للمدنيين وخاصة الأطفال".

وأضاف: "فيلمي الجديد كنت تعاقدت عليه من فترة والمنتج والموزع حددوا موعد لعرضه وتوزيعه مسبقا".

وتابع الرداد: "وأنا طبعاً مُتفهم ده تماماً وبحترم الإلتزام بالتعاقد ولكن بعتذر لوسائل الإعلام أنا وكل صنّاع العمل عن إقامة عرض خاص للفيلم في مصر نظرآ للظروف الراهنة حيث تم الاتفاق بينى وبين شركة الإنتاج على ذلك، وتم الإتفاق بينى وبين شركة الإنتاج أيضا بالتبرع بإيراد أول أسبوع في مصر لصالح أهالينا في غزة" .