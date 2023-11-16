انت الأن تتابع خبر مي العيدان تطالب بمحاسبة باسم العلي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - طالبت الإعلامية الكويتية مي العيدان، بمحاسبة الممثل طارق العلي بعد نشره فيديو له يقود فيه السيارة بينما يستخدم هاتفه المحمول عبر حسابه في "سناب شات"، لتتهمه بمخالفة قوانين المرور.



وأعادت مي مشاركة فيديو العلي عبر حسابها في منصة "إنستغرام"، والذي ظهر فيه يصور نفسه داخل سيارته أثناء استمتاعه بسماع إحدى الأغاني، مُشيرةً إلى أنه لم يحترم قوانين المرور التي تنص على عدم استخدام هاتفه أثناء القيادة.



ووجهت مي رسالة شديدة اللهجة للعلي، قائلة: "ماشاء الله عسى عيني ماتنضلك.. سايق السياره وانت تصور؟! اشكره جذيه اصور و انشر وانا اسوق.. اشكره قاعد تتجاوز على قانون المرور اللي مانع استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة". وأضافت أنه في حال كان يوَّد استخدام هاتفه، كان لا بد له أن يقف جانبًا، خاصة وأنه يعتبر قدوة لغيره.



واستذكرت مي الفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا، حينما طالب في لقاء تلفزيوني برفع قيمة المخالفات والغرامات؛ بهدف أن يلتزم المواطنون بالقانون.



واستطردت في كلامها: "عرفت الحين يا استاذ طارق الفرق السلوكي قبل الفني، بينك وبين عبدالحسين اللي ذابحك تقارن نفسك فيه".



وطالبت مي بإنشاء قسم لمراقبة حسابات المشاهير عبر موقع "سناب شات"، لمخالفة أي مشهور يتجرأ على خرق القوانين، كما فعلت دولة الإمارات العربية المتحدة. واقترحت الإعلامية أن تصل قيمة مخالفة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة إلى ألف دينار كويتي.



واختتمت كلامها: "واللي ما يبي يخسر فلوس على المخالفات المرورية، يحترم قانون المرور سواء من كان تعلمنا بالكويت ان القانون يطبق على الشيخ قبل المواطن والوافد" .