انت الأن تتابع خبر سرقة حقيبة جوري بكر في المطار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة المصرية جوري بكر للسرقة، فور وصولها صالة الوصول بمطار القاهرة، بعد عودتها من مدينة شرم الشيخ، حيث كانت برفقة زوجها ورضيعها.



وأظهرت التحريات أن جوري بكر كانت قد استقلت سيارة تابعة لأحد شركات نقل الركاب لكي ينقلها لمحل إقامتها، واستولى السائق على حقيبة كانت تحتوي على مجموعة من الملابس الثمينة، إلى جانب عقد من الذهب مرصع بالأحجار الكريمة، ومجموعة من المجوهرات.



كما كان بداخل الحقيبة أيضا مكواة بخار غالية الثمن وجهاز لإرضاع ابنها الصغير، إلى جانب مجموعة من نظارات الشمس ذات الماركات العالمية.



واستطاعت أجهزة المباحث المصرية سريعا أن تلقي القبض على السائق المتهم، الذي أقر بارتكابه الواقعة بعد القبض عليه.



كانت الفنانة المصرية جوري بكر أعلنت مؤخرا رفضها الاحتفال بعيد ميلادها بسبب الأحداث التي تشهدها غزة. وكتبت عبر خاصية "الاستوري" على صفحتها الرسمية على موقع "الإنستغرام" :"بكرة عيد ميلادي وأتمنى أن محدش يعملي منشن في الاستوري لصورة أو فيديو أشكركم من قلبي، علشان بس محدش يزعل مني وللأسف مش حبة احتفل بيه السنة دي".



وأضافت جوري بكر "للأسف احنا الفترة دي يادوب عايشين وبنشتغل وبناكل عيش وللأسف مفيش في أيد أي حد أي حاجة غير أنه قلوبنا معاكم" .