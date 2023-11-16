انت الأن تتابع خبر هجوم على محمد رمضان بسبب قميص كريستال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار الفنان محمد رمضان، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالته الباهظة التي ظهر بها في حفله الأخير الذي أحياه في مركز المنارة بمنطقة التجمع الخامس بمصر .



وظهر رمضان وهو يرتدي قميصاً من اللون الأبيض بياقة كبيرة مرصع بالكريستال من تصميم دار أزياء Dolce & Gabbana، ويبلغ سعر القميص وفقا للسعر الموجود على الموقع 3645 دولاراً، وهو حوالي 112 ألف جنيه.



وحرص أن يرتدي مع القميص نظارة شمسية من العلامة التجارية Balenciaga، وسعرها يبلغ 685 دولاراً، أي ما يعادل 21 ألف جنيه مصري.



وأثارت التكلفة الباهظة لإطلالته جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي استغرب فيه البعض من التكلفة الباهظة لإطلالته، رد البعض الآخر بأن هذا المعتاد من إطلالات محمد رمضان .