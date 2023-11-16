انت الان تتابع خبر هند رستم كانت المرشحة الأولى لمسلسل "عائلة شلش" قبل ليلى طاهر ولكنها إشترطت شرط غريب.. لن تصدقوا ما هو! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قدمت الفنانة القديرة هند رستم العديد من الاعمال الناجحة، وكانت علامة فنية لكل اعمالها، وعلى الرغم من اعتزالها لكنها ظل الكثير من المنتجين يعرضون عليها أعمالا عديدة، وبالفعل قرر أحد المنتجين ترشيحها لبطولة مسلسل "عائلة شلش".

في البداية، وافقت هند رستم على الدور وتحمست له كثيرا ولكنها اشترطت شرطا واحدا لتجسيد الشخصية.

وفقا لما رواه الكاتب الصحفي أيمن الحكيم في كتابه "حكايتي مع هند رستم" فإن هند رستم اشترطت أن تتقاضى نفس الأجر الذي تتقاضاه فاتن حمامة في أعمالها.

تردد المنتج وبدأ المفاوضات مع هند رستم ولكنها لم تتنازل عن هذا الشرط وذهب الدور للفنانة ليلى طاهر.

مسلسل "عائلة شلش" من بطولة صلاح ذو الفقار، وليلى طاهر، ومحمود الجندي، وناهد جبر، وأحمد سلامة وغيرهم نخبة من النجوم.

المسلسل من تأليف وإخراج محمد نبيه وتدور أحداثه حول الأحداث اليومية لعائلة شلش وعلاقته بالجيران وزملاء العمل.

يذكر أن الفنانة الراحلة هند رستم اعتزلت التمثيل عام 1979 بعد نجاح فيلمها "حياتي عذاب".

شارك في بطولة فيلم "حياتي عذاب" نورا، وعادل أدهم، عماد عبد الحليم وغيرهم نخبة من النجوم. الفيلم من تأليف محمد عثمان ومن إخراج علي رضا.