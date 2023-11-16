محمد عساف: "‏لا تعتادوا منظر الدم، ‏لا تصدقوا كلام الكاذبين”

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان الفلسطيني محمد عساف في دعم وطنه، مساندة الشعب الفلسطيني، جراء الأحداث التي مازالت تمر بها دولة فلسطين المحتلة، خاصةً بعد مشهد نزوح الفلسطينين، ووقوع مئات الضحايا منهم يوميًا.

وكتب عساف عبر حسابه بموقع “أكس” قائلًا: “‏هم يجهزون الآن كذبتهم القادمة، ‏القتلة هاجموا المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس، هؤلاء المجرمون خاصوا بدماء أهل غزة، رجالًا ونساءً وأطفالا، ‏لا تعتادوا منظر الدم، ‏لا تصدقوا كلام الكاذبين”. ⁦‪

محمد عساف يوجه رسالة شكر لأبطال الطواقم الطبية في غزة



فقد نشر محمد عساف صورة لعدد من أبطال هذه الطواقم الطبية عبر حسابه على موقع التغريدات “أكس” وعلق قائلًا: “يعطيكم الف عافية. ربنا يبارك فيكم ويحميكم”.

محمد عساف يعلق على أوضاع غزة: "يريدون صمتنا ليكملوا جرائمهم"



وكان قد كشف الفنان محمد عساف عن غضبه الشديد بسبب الجرائم الوحشية التى تحدث لأهالى قطاع غزة، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات “أكس” معلقًا": "هذا ما يحدث كل ساعة لن نوقف النشر.. لن نصمت أبدًا.. يريدون صمتنا ليكملوا جرائمهم".

وفي وقت سابق، عبر محمد عساف عن استيائه على حسابه الشخصي على موقع التغيريدات “أكس” قائلًا: "في ثلاثين يومًا ذبحت إسرائيل أكثر من 10 آلاف إنسان في غزة وفلسطين منهم أكثر من 4 آلاف طفل.. ودمرت البيوت والمساجد والكنائس والجامعات والمستشفيات.. ولا يزال العالم المنافق واقفًا يتفرج على المذبحة".

محمد عساف عن وعد بلفور: "أعطي من لا يملك لمن لا يستحق"



وفي ذكرى وعد بلفور، أبدى الفنان الفلسطيني محمد عساف غضبه الشديد من ذكرى وعد بلفور، فكتب محمد عساف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «X» قائلًا: "اليوم هو ذكرى وعد بلفور المشؤوم الوعد الذي أعطاه من لا يملك لمن لا يستحق عام 1917 ثاراتنا طويلة وممتدة، ونضالنا طويل ومستمر".