أحمد شيبة ومحسن الفراتي يجتمعان في أغنية تمزج التراث الشعبي المصري والعراقي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان العراقي محسن الفراتي أنه قابل الفنان المصري أحمد شيبه منذ فترة قصيرة، وقرر الثنائي التعاون عبر أغنية حول التراث الشعبي الممزوج بين مصر والعراق، على أن يتم تحديد تسجيل الأغنية خلال الأيام المقبلة.

ولفت الفنان العراقي محسن الفراتي في بيان له إلى أنه سعيد بكون هذه التجربة ستكون بداية للانتشار في مصر.

وأعرب عن سعادته بردود الأفعال عن أغنيته الجديدة “شفت الذيب”، والتي أظهرت حالة نجاح كبيرة بين الجمهور العربي في أيام قليلة من طرحها حيث وصلت ألى أكثر من مليون مشاهدة في أيام قليلة.

أحمد شيبه يتصدر التريند بـ "قاتلني وجاي تقولي شالوم"

وعلى صعيد آخر، يستمر الفنانون في دعم القضية الفلسطينية بسبب ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات ودمار شامل لغزة، تصدر اسم الفنان الشعبي أحمد شيبه محركات البحث بعد طرحه أغنيته الجديدة "قاتلني وجاي تقولي شالوم" عبر قناته الرسمية على "اليوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، حيث احتلت المركز الثامن ضمن الأكثر رواجًا واستماعًأ على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وظهر أحمد شيبه خلال الفيديو الرسمي لأغنيته "قاتلني وجاي تقولي شالوم" بصورة مرتدي الوشاح الفلسطيني، وباك جراوند علم فلسطين، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا بعد وقت قصير من طرحها، وهي من كلمات الشاعر عصام حجاج، وألحان تامر كروان، توزيع وماستر مصطفى أبو رايى، صولو كمان يحيى عمر، كيبورد وصولو صابر عشماوي.

أحمد شيبه يروج لأغنية "قاتلني وجاي تقولي شالوم"



وكان قد روج أحمد شيبة للأغنية بفيديو، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، معلقا عليه: قاتلني وجاي تقولي شالوم.