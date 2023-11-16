موعد عرض مسلسل "زينهم" على قناة ON

القاهرة - محمد ابراهيم -

تبدأ قناة "ON"، عرض مسلسل "زينهم" بدءًا من يوم الأحد المقبل 19 نوفمبر، حيث يعرض المسلسل من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مسلسل "زينهم" من بطولة أحمد داود، كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، وعدد من النجوم الآخرين، ومنهم عماد رشاد ومحمد أبو داود وسلوى محمد علي، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج يحيى إسماعيل.

تفاصيل مسلسل "زينهم":

المسلسل يدور حول الطبيب الشاب حمادة إبراهيم الذي يتم تعيينه في مصلحة الطب الشرعي، ويستلم عمله تحت قيادة الطبيب الشرعي الذي يكبره قليلًا وقضى عدة سنوات قبله في هذا المجال وهو الدكتور زينهم زكريا، حيث يقضيان معًا ورديات الليل في المشرحة، ويواجهان سويًا الكثير من القضايا المعقدة والصعبة، والظواهر الغامضة الغريبة.

وفي سياق آخر طرحت الشركة المنتجة للمسلسل الجديد زينهم، والذي يعد أولى البطولات المطلقة للفنان أحمد داود، البوستر الرسمي للمسلسل، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة القليلة المقبلة ضمن أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لموسم الدراما الشتوية.

أحمد داوود يروج لمسلسل زينهم:

وقد روج أحمد داود الإعلان الرسمي لمسلسله الجديد "زينهم" على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكشف الإعلان عند كتور زينهم الطبيب الشرعي الذي يحل القضايا بمعاونة فريقه.

وكتب عليه قائلًا: الإعلان الرسمي لمسلسل زينهم على قناة ON ومنصة Watch it

ما هي آخر أعمال أحمد داود ؟

وقدم الفنان أحمد داود في السينما فيلمه يوم 13 والذي حقق نجاحًا لافتًا، وتجاوزت أرباحه 30 مليون جنيه، وفيلم يوم 13 من بطولة: دينا الشربينى، شريف منير، أروى جودة، إيناس كامل، وعدد من الفنانين وإخراج وتأليف وائل عبد الله.

ما هي أحداث فيلم يوم 13؟



وتدور أحداث فيلم يوم 13 في إطار من الرعب والتشويق، حول “عز الدين” الذي يجسده الفنان أحمد داود، الذى يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن فى الحسبان، ويعلم أن القصر مسكون، فيقرر العيش به قبل بيعه، لتقع العديد من الأحداث التشويقية التي تجمعه بأبطال العمل، حتى يكتشف حقيقة ما حدث في الماضي، وهو أول فيلم روائى عربى يعرض بتقنية 3D