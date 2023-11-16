الجهة المنتجة لـ "بلوموندو" تتبرع بجزء من إيرادات الفيلم لدعم أهل غزة

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم بلوموندو بأنها سوف تتبرع بجزء من إيرادات الفيلم للأشقاء في غزة، وعن سبب عرض الفيلم في هذا التوقيت، أكدت الجهة المنتجة في بيان صحفي أن الأمر يعود لارتباطات تعاقدية ملزمة تمت قبل الأحداث، وهذه الارتباطات هي التي منعت تأجيله رغم محاولات حثيثة من المنتج وبطل العمل النجم حسن الرداد.

بيان شركة رويال صن:

وأضاف البيان أن شركة رويال صن الجهة المنتجة للفيلم قررت عدم إقامة عرض خاص والاكتفاء بعرض العمل في مصر ودول الخليج والعديد من الدول العربية في نفس التوقيت، وكان الإعلان الرسمي لفيلم "بلوموندو" قد تجاوز حاجز 2 مليون مشاهدة، وذلك عقب طرحه منذ 48 ساعة فقط.

تفاصيل فيلم "بلوموندو":

يشار إلى أن فيلم "بلوموندو" انتاج رويال صن بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نورالدين ومحمود حافظ وهاجر احمد وانجي وجدان ومحمد محمود وسماء ابراهيم، وعدد من النجوم كضيوف شرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر ان يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسا على عقب.

آخر أعمال حسن الرداد في السينما

يشار إلى أن كان من آخر أعمال النجم حسن الرداد في السينما، هو فيلم "تحت تهديد السلاح"، الذي حقق نجاح كبير منذ وقت عرضه في السينما، كما أنه أعاد عرض الافلام المصرية في السينما الألمانية عقب غياب دام لأكثر من 60 عامًا، بالإضافة إلى ذلك، تم عرض فيلم "تحت تهديد السلاح" في السينما بأمريكا وكندا والسعودية وبريطانيا، وعدد آخر من البلاد حول العالم.

أبطال فيلم تحت تهديد السلاح

وشارك في بطولة فيلم "تحت تهديد السلاح" كل من حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، هلا السعيد، أحمد بدير، ومجموعة أخري من النجوم، وقام بتأليف فيلم "تحت تهديد السلاح" المؤلف أيمن بهجت قمر، وكان من إخراج محمد عبد الرحمن حماقي