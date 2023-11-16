اليوم.. النجم الهندي شاروخان ينظم حفل استقبال لـ ديفيد بيكهام لتواجده في الهند

القاهرة - محمد ابراهيم -

قرر النجم الهندي شاروخان لتنظيم حفل استقبال اللاعب العالمي ديفيد بيكام الذي يتواجد في الهند بمناسبة حضور نصف نهائي كأس العالم للكريكيت.

وعلى هذا السياق قامت النجمة سونام كابور وزوجها رجل الأعمال أهوجا بتنظيم حفل لأستقباله، بحضور مجموعة كبيرة من نجوم بوليوود كان أبرزهم شاهيد كابور وزوجته، رانبير كابور، كاريشنا كابور، سيف علي خان وكارينا كابور، سونام كابور وغيرهم.

نجوم ومشاهير بوليوود يتألقون في إحتفالات عيد الديوالي

احتفل مجموعة كبيرة من نجوم بوليود احتفالات عيد الديوالي الهندي، بصحبة عائلاتهم وأصدقائهم، ووسط حفل ضخم أقامه كلا منهم على حد.

وقد تألق الرجال والسيدات بأزياء من تصميم المصمم الهندي مانيش مالهوترا، حيث تألقت الناس بالساري الهندي والذي جمع اللونين الأحمر والذهبي، والرجال والرجال بألوان مختلفة من الزي الهندي الرجال. والذي جمع في ألوانه اللون الذهبي أيضًا، والذي يرمز للنور.

النجوم يحتفلون بعيد الديوالي:

وكان من أبرز النجوم الذين احتفلوا بالعيد كلا من سيف على خان وزوجته كارينا كابور وعائلاتهم، النجم شاروخان وعائلته، سيدهارث مالهوترا وزوجته، سونام كابور، عليا بهات وزوجها رانبير كابور، نجمة التلفزيون جينفير وينجت، سونيل شيتي، مادهوري ديكشت، وغيرهم.

ما هو عيد الديوالي:

وعيد الديوالي هو عيد هندي شهير يحتفل به في الأصل طوائف الهندوس والشيخ ويعرف باسم عيد الانوار، ويقام العيد لإحياء ذكرى إله الثورة "لاكشمي"، ومن مظاهر الإحتفال به تزين البيوت بالانوار والألعاب النارية وتوزيع الحلوى في الشوارع.

آخر أعمال شاروخان:

ويذكر أن آخر أعمال شاروخان هو فيلم jawan الذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائية العالمية، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا منذ فترة عرضه، كما يشارك شاروخان كضيوف شرف فيلم فيلم tiger 3 كضيف شرف مع النجم سلمان خان.

حيث يتصدر سلمان بفيلمه شباك التذاكر العالمية منذ أيام حيث دخل الفيلم نادي الـ 100 كرور بعد يومين فقط من طرحه.

بعد مرور يومين على إطلاقه رسميًا في دور العرض السينمائية، قد توجه صناع فيلم سلمان خان الجديد "Tiger 3" بطلب إلى الجمهور بعدم تسريب أحداث الفيلم أو حرقها.

ووفقًا لتقرير من India Today، شارك سلمان خان في حملة توعية ضد حرق الأحداث، بهدف منح الجميع فرصة للاستمتاع بتجربة المشاهدة.