بعد تصدرها التريند تعرف على موعد الحلقة 136 من مسلسل قيامة عثمان

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الحلقة ١٣٥ من مسلسل “ قيامة عثمان ” محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد عرضها مساء أمس وسيرصد إليكم متابعي دوت الخليج الفني مواعيد مسلسل “ قيامة عثمان”

مسلسل قيامة عثمان

ما هي مواعيد مسلسل “ قيامة عثمان ”

يُعرض مسلسل "عثمان "يوم الأربعاء أسبوعيًا على قناة ATV التركية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، وتُعاد حلقاته المدبلجة يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على القنوات الفضائية العربية.

و إليكم ترددات القنوات الفضائية

ترددات القنوات الناقلة لمسلسل "عثمان" وقناة دوت الخليج الجزائرية:

**ATV على العرب سات:**

- تردد القناة: 12692.

- معدل الترميز: 27500.

- استقطاب عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

**قناة دوت الخليج الجزائرية على النايل سات:**

- التردد: 12034.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

**قناة دوت الخليج الجزائرية على العرب سات:**

- التردد: 11034.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ترددات القنوات الناقلة لمسلسل "عثمان" الحلقة 136:

**ATV على النايل سات:**

- تردد القناة: 10796.

- معدل الترميز: 27500.

- استقطاب أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

**ATV على العرب سات:**

- تردد القناة: 12692.

- معدل الترميز: 27500.

- استقطاب عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.