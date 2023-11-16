انت الأن تتابع خبر زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تعلن انفصالها عن زوجها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، عن انفصالها عن زوجها رجل الأعمال اللبناني شعبان فواز بعد عدة سنوات، وذلك خلال حسابها عبر خاصية القصص المصورة بحساب انستجرام.

وردت زينب فياض على سؤال إحدى متابعيها عن سبب طلاقها وقالت: كل شيء في العالم قسمة ونصيب.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية من هي زينب فياض ورد فعل الفنانة هيفا وهبي على انفصال ابنتها زينب فياض ذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها.

واستمر الزواج 13 عاما من رجل الأعمال اللبناني شعبان فواز وانجبت زينب فياض من شعبان فواز ابنتيها.