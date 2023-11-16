الفنان اللبناني وائل جسار: “ربنا يهد إسرائيل وينصر أهل فلسطين”

الرياض - محمد الاطلسي - قال المطرب اللبناني وائل جسار، إن فكرة إلغاء حفلاته جاءت بسبب الأحداث التي تشهدها فلسطين، والعنف الغير مبرر الذي يقوم به جنود الاحتلال على أراضي غزة، مشيرا أنه أقل شئ يجب أن يفعله هو أو غيره من الفنانين هو القيام بإلغاء حفلاتهم.

وأضاف وائل، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “free time”، علي قناة “هي” قائلاً: “أقل واجب أعمله أنا أو غيري تجاة غزة هو إلغاء حفلات الغناء لأن مشاهد موت الأطفال والشباب توجع القلب، مين له نفس يغني ويفرح ويرقص”.

وأشار وائل جسار: قائلاً: “ربنا يهد إسرائيل وينصر فلسطين وشعبها، أنا عملت أغنيتن لغزة ولكل الوطن العربي وأي حاجه بنعملها لغزة مش بتكفي”.