أولى عروض الزواج للفنانة هنا الزاهد من فنان كويتي !

الرياض - محمد الاطلسي - بدأت عروض الزواج تنهال على الفنانة هنا الزاهد، بعدما أعلنت مساء أمس، عن انفصالها عن الفنان أحمد فهمي، بعد زواج استمر لمدة 4 سنوات فقط، حيث تقدم لها مباشرة فنان كويتي وطلب الزواج منها.

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها الرسمي على انستجرام، نبأ انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي رسميا، مؤكدة أن فهمي لا يصلح للزواج خصوصا بعد انفصاله عن أكثر من زيجة سابقة، والخطأ ليس عليه بل على الستات التي تنبهر به.

وعلق الفنان الكويتي أحمد النجار، على المنشور قائلا: “”وأنا موجود إن شاء الله”.