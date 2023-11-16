انت الان تتابع خبر وفاء عامر مأمور سجن في مسلسلها الجديد "أحداث منتصف ديسمبر" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعاقدت الفنانة وفاء عامر على بطولة مسلسل "أحداث منتصف ديسمبر"، وتجسد خلاله المسلسل شخصية مأمور سجن، وتبدأ تصويره خلال ايام.

ويدور المسلسل في أطار اجتماعي وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة وفاء عامر، مسلسل "حضرة العمدة" بطولة كلا من: روبى، أحمد رزق، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، إدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمي، أحمد بدير، كريم عبدالخالق، محمد الصاوي، نهلة سلامة، حسام داغر، صولا عمر، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب.