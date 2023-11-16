صلاح عبد الله: سره الباتع تعرض للظلم في رمضان الماضي

القاهرة - محمد ابراهيم -



قال الفنان صلاح عبد الله، أنه يستعد لتصوير أكثر من عمل فني خلال وقتنا الحالي، موضحًا أنه انتهي من تصوير فيلم الإسكندراني، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي وهو من إخراج خالد يوسف.

وتابع صلاح عبد الله خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "free time"، للإعلامية يارا أحمد عبر فضائية "هي"، أن هذه هي المرة الأولي التي يتعاون فيها مع "العوضي" وهو فنان جميل للغاية ويعرفه منذ بداية مشواره الفني وعملا سويا في البدايات، معقبا: "بني آدم محترم وجميل وفنان كويس ومجتهد وبيطور نفسه بشكل مستمر وده واضح على خطواته".

وأشار صلاح عبد الله إلى أنه تعاون مع المخرج خالد يوسف من قبل في مسلسل سره الباتع الذي عرض في رمضان الماضي، وإن العمل تعرض للظلم بسبب كثرة الأعمال التي عرضت في نفس التوقيت وان السوشيال ميديا هي التي تعطي انطباعا بأن العمل حقق جماهيرية أم لا.

جدير بالذكر أن برنامج "free time" تقديم الإعلامية يارا أحمد والإعلامية نسمهار الصغير، يعرض كل خميس من كل أسبوع علي قناة هي الساعة ١١ ظهرا والإعادة 1 صباحا.