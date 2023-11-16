وائل جسار: "مين له نفس يغني بعد مشاهد الموت في غزة!؟"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحدث المطرب اللبناني وائل جسارة، عن فكرة إلغاء حفلاته بسبب الأحداث التي شهدتها فلسطين وضحايا أهالي غزة، معقبا أنه أقل شئ يجب أن يفعله أو غيره من نجوم الفن في الوطن العربي هو إلغاء حفلاتهم.

تصريحات وائل جسار:

وأضاف وائل جسار، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "free time" للإعلامية يارا أحمد علي قناة "هي" قائلًا: أقل واجب أعمله أنا أو غيري اتجاة غزة هو إلغاء حفلات الغناء لأن مشاهد موت الأطفال والشباب توجع القلب.. مين له نفس يغني ويفرح ويرقص".

واستكمل وائل جسار حديثه قائلًا: "ربنا يهد إسرائيل وينصر فلسطين وشعبها.. أنا عملت أغنيتن لغزة ولكل الوطن العربي وأي حاجه بنعملها لغزة مش بتكفي".

برنامج "free time" تقدمه الإعلامية يارا أحمد والإعلامية نسمهار الصغير على شاشة قناة هي يوم الخميس ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن ويناقش أهم القضايا المطروحة بين الجمهور.



وفي سياق آخر صرح الفنان وائل جسار في تصريحات خاصة للفجر الفني عن تعرضه لرصاصة طائشة بالقرب منه بمسافات ضئيلة ما تقارب " ٢ أو ٣ سم"، واستكمل حديثه بالثناء والشكر على أنه قيد الحياة وبُعد هذه الرصاصة عنه، وطمأن جمهوره بأنه بخير.

و ووجه الشكر للجميع بسؤالهم عنه بعد هذه الواقعة وعن دعائهم له ولعائلته.

و أردف إن هذه الزهرة من السلاح المتفُلت وسلاح الابتهاج بالسلاح الحي، يجب أن يتأخذ إجراء بمنع استخدام الأسلحة النارية في الابتهاج أو الأفراح من قِبل الدولة وقِبل المَعانين جميعهم.

و أوجه النصيحة أن تكون البهجة أو الإحتفال بالتهنئة والورود وليس بالأسلحة التي تضر البشر.

و أشار جسار إن سبب رفضه تقديم بلاغ أن هذا الأمر تكرر كثيرًا وتكرر البلاغات وعلى الرغم من ذلك لم يستطيعوا الإمساك بهم.

آخر أعمال وائل جسار



تعتبر آخر أغاني وائل هي أغنية "لو تخاصمني" والذي طرحها عبر جميع قنواته من فترة وتصدرت التريند في أكثر من مرة في موقع الفيدوهات الشهير "يوتيوب" وهي كلمات لؤي الجوهري وألحان أحمد زعيم ومن إنتاج الاء لاشين.

كلمات الأغنية



حبيبي لو تخاصمني

أنا مين يقاسمني

أيامي الجايه وجنبه هعيش

مين هيكلمني مين يتحملني

في الدنيا أكيد غيرك انت ما فيش

مين يتعب دايمًا علشاني

ويعرف اسراري وحكايتي

مين اللي معاه بقى مفتاحي

وفاهمني وحافظ دخلاتي

طب مين في جناني يعقلني

وفكل حالاتي هيقبلني

ارجعلي بعادك ده قاتلني

وقفلّي حياتي

حبيبي لو تخاصمني

أنا مين يقاسمني

أيامي الجايه وجنبه هعيش