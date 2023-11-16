نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشغولات بربع مليون جنيه.. جوري بكر تتصدر التريند لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة جوري بكر تريند محرك البحث جوجل في الساعات القليلة بعد تعرضها لسرقة حقيبها وهي عائدة إلى منزلها وتحتوي على مشغولات ومتعلقات ذهبية وجهاز إرضاع مولود في مطار القاهرة الجوي، عقب عودتها من مدينة شرم الشيخ برفقه زوجها، وتم إلقاء القبض على المتهم.

تفاصيل سرقة جوري بكر

وأوضحت التحريات الأولية بأن جوري بكر، كان تحمل طفلها الرضيع ووقت وقوفها لم تجد حقيبتها بالصالة رقم 1 في مطار القاهرة، وقامت بالتوجه إلى شرطة المطار وتم مراجعة كاميرات المراقبة وتم القبض على المتهم بحوزته الحقيبة.

وكشفت التحريات بأن حقيبة جوري بكر، كان بها عقد ذهب مرصع بالأحجار الكريمة وملابس شخصية ومكواة بخار غالية الثمن وجهاز إرضاع صغير وملابس داخلية خاصة، ونظارات شمس براند وبعض المجوهرات الثمينة.

من هي جوري بكر؟

جوري بكر هي مذيعة ومقدمة برامج مصرية، ولدت في محافظة الإسكندرية، ثم انتقلت إلى دبي منذ خمسة أعوام بعدما أنهت دراستها بكلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون وعملت بأكثر من عمل في الإمارات ولكنها اتجهت إلى مجال الإعلام وبدأت العمل في شركات الدعاية عارضة أزياء ومن ثم موديل في أحد الكليبات ومن ثم عملت مذيعة في قناة زي تي في.

دخلت إلى مجال التمثيل سنة 2020 من خلال عدة مسلسلات مصرية ناجحة مثل مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان ومسلسل ليه لأ بطولة أمينة خليل، قبل أن تحقق شهرة عربية واسعة من خلال المسلسل المصري الناجح جعفر العمدة بطولة محمد رمضان وإخراج محمد سامي والذي تربع على عرش الدراما العربية عام 2023.

آخر أعمال جوري بكر

يذكر أن آخر أعمال جوري بكر كان مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023 والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، والمسلسل كان من بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، إيمان العاصي، منة فضالي، مي كساب، زينة، أحمد داش، مجدي بدر، لبنى ونس، طارق النهري، منذر ريحانة، أحمد فهيم، عصام السقا، وتأليف وإخراج محمد سامي.