نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل جسار عن تبرع المطربين بأجور حفلاتهم لأهالي غزة: مش محتاجين فلوس.. محتاجين وقفة رجل شجاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب المطرب وائل جسار عن تعجبه الشديد من بعض المطربين الذين يحييون حفلاتهم لكي يتبرعون بمبالغ مالية من أجل غزة، معقبا: "أطفال غزة مش محتاجين فلوس".



وتابع وائل جسار خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "free time"، للإعلامية يارا أحمد والذي يعرض عبر فضائية هي: "أطفال غزة مش محتاجين فلوس محتاجين وقفة رجل شجاع عايزين فعل مش كلام.. لأن فلسطين بتموت وبتروح من أيدينا".



برنامج "free time" تقدمه الإعلامية يارا أحمد والإعلامية نسمهار الصغير علي شاشة قناة هي يوم الخميس ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن ويناقش أهم القضايا المطروحة بين الجمهور.