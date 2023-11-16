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وائل جسار عن تبرع المطربين بأجور حفلاتهم لأهالي غزة: مش محتاجين فلوس.. محتاجين وقفة رجل شجاع

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أحمد جودة - القاهرة -  

أعرب المطرب وائل جسار عن تعجبه الشديد من بعض المطربين الذين يحييون حفلاتهم لكي يتبرعون بمبالغ مالية من أجل غزة، معقبا: "أطفال غزة مش محتاجين فلوس".


وتابع وائل جسار خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "free time"، للإعلامية يارا أحمد والذي يعرض عبر فضائية هي: "أطفال غزة مش محتاجين فلوس محتاجين وقفة رجل شجاع عايزين فعل مش كلام.. لأن فلسطين بتموت وبتروح من أيدينا".


برنامج "free time" تقدمه الإعلامية يارا أحمد والإعلامية نسمهار الصغير علي شاشة قناة هي يوم الخميس ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن ويناقش أهم القضايا المطروحة بين الجمهور.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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