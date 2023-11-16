بالوشاح الفلسطيني.. وليد توفيق يعبر عن مساندته للشعب الفلسطيني

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص النجم وليد توفيق على مساندة ودعم الشعب الفلسطيني، وذلك بصورة له وهو يرتدي الوشاح الفلسطيني، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ” وذلك عبر خاصية “ستوري”.

وظهر “توفيق” وهو يرتدي وشاح فلسطيني، وارتدى نظارة شمس سوداء مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معه.

دعم وليد توفيق للقضية الفلسطينية

دعم النجم وليد توفيق فلسطين وذلك من خلال فيديو ظهر فيه بكلمات مؤثرة يدعم فيها فلسطين وغزة قائلًا: "تحية إلى فلسطين الحبيبة تحية إلى غزة الصامدة تحية إلى الشعب الفلسطيني الصامد تحية من القلب وعزائي لكل الشهداء في جنة الخلد ان شاء الله ودعواتي من قلبي إلى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين كلنا معكم كلنا فلسطين كلنا غزة ".

أحدث أعمال وليد توفيق

يشار إلى أنه كان وليد توفيق قد طرح مؤخرًا أغنية أيلول، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر نزار فرانسيس وألحان وليد توفيق وتوزيع مصطفى عبد الرضا.

كلمات أغنية أيلول

رجعت شوفك ما كنت لاقيكي

ما لقيت إلا وعود كذابي

وقلبي على بابك وقع هونيك

فليت وتركتلك غيابي

بكرا رح يرجع أيلول يمرق مطرح ما كنا

علمني شو بدي قول إن سألت نسماتو عنا

بكرا رح يرجع أيلول يمرق مطرح ما كنا

علمني شو بدي قول إن سألت نسماتو عنا

بقلن إنك صرت بعيد صار الشوق بقلبي يزيد

متل المي بكف الإيد هربت فرحتنا منا هربت فرحتنا منا

بقلن إنك صرت بعيد صار الشوق بقلبي يزيد

متل المي بكف الإيد هربت فرحتنا منا هربت فرحتنا منا

علمني شو بدي قول إن سألت نسماتو عنا

بكرا رح يرجع أيلول

معقولة هيك الإيام اللي جمعتنا تفرقنا

وتتكسر كل الأحلام ومن فرحتنا تسرقنا

معقولة هيك الإيام اللي جمعتنا تفرقنا

وتتكسر كل الأحلام ومن فرحتنا تسرقنا

بعيني دمعة ملبكي بالسؤال بتشتكي

مين ال عجرحو بكي ومين ال عجرحو غنى

بقلن إنك صرت بعيد صار الشوق بقلبي يزيد متل المي بكف الإيد هربت فرحتنا منا هربت فرحتنا منا

بقلن إنك صرت بعيد صار الشوق بقلبي يزيد متل المي بكف الإيد هربت فرحتنا منا هربت فرحتنا منا

بكرا رح يرجع أيلول يمرق مطرح ما كنا علمني شو بدي قول إن سألت نسماتو عنا

بكرا رح يرجع أيلول