تعرف على تفاصيل شخصية وفاء عامر في مسلسلها الجديد "حق عرب"

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعاقدت الفنانة وفاء عامر على بطولة مسلسل جديد بعنوان "حق عرب" والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

وتجسد خلال أحداث مسلسل "حق عرب" دور زوجة الفنان رياض الخولي، والعمل من إنتاج سينرجي،و تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، وتم التعاقد مع وليد فواز وميرهان حسين وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل.

الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة وفاء عامر، مسلسل "حضرة العمدة" بطولة كلا من: روبى، أحمد رزق، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، إدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمي، أحمد بدير، كريم عبدالخالق، محمد الصاوي، نهلة سلامة، حسام داغر، صولا عمر، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب.