انت الان تتابع خبر اليوم.. أحمد العوضي ضيف برنامج"حبر سري" مع أسما إبراهيم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يحل الفنان أحمد العوضي، ضيفاً على برنامج "حبري سري"، مع اسما ابراهيم على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس وذلك في االساعة العاشرة مساء.

ويتحدث خلال الحلقة عن سبب تأجيل فيلمه البلدوز، وكما يوضح أسباب عدم حضوره الأفراح والعزاءات في الوسط الفني.

ويتحدث أيضا عن علاقته بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بالإضافة إلى الكثير من الأمور التي تخص حياته الفنية والشخصية.

الجدير بالذكر أن أخر أعماله مسلسل "ضرب نار" بطولة كلا من: أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، سهير المرشدي، ماجد المصري، انتصار، مها نصار، ضياء عبد الخالق، أحمد عبد الله محمود، تامر مجدي، وتيسير عبد العزيز، إيمان السيد، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكري.