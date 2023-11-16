نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح عبد الله عن مقطاعته لـ "فيسبوك": كنت بهزر مع مارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان صلاح عبد الله عن اعتزاله السوشيال ميديا وغلقه حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، موضحًا أنه كان يداعب "مارك زوكربيرغ" بسبب شروطه الصعبة في المنشورات.



وأضاف صلاح عبد الله خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "free time"، للإعلامية يارا أحمد عبر فضائية "هي"،: "مارك في الفترة الأخيرة ومن قبل أحداث غزة أنه بيتحكم في منشورات معينة أو بيحذفها وأوقات يحذف التعليقات أو يقلل عدد وصول المنشورات للمتابعين، وبعدها اتخنقت منه وقولت هو أول شخص هبدأ المقاطعة به".

وأوضح الفنان صلاح عبد الله أنه يتفاعل مع جمهوره من خلال موقع التواصل الإجتماعي "x"، كما أنه لا يدعم ابنته دنيا، كونها أثبتت نفسها بقوة وبجدارة وتمتاز بالوعي والدراية وتجتهد على نفسها.

مواعيد عرض برنامج free time

برنامج "free time" تقديم الإعلامية نسمهار الصغير والإعلامية يارا أحمد يعرض كل خميس من كل أسبوع علي قناة هي في تمام الساعة الواحدة ظهرًا والإعادة الواحدة صباحًا.

نبذة عن قناة هي

قناة هي تعد أول قناة مختصة بالمرأة المصرية والعربية، وتقدم عددًا من البرامج المختلفة والمتنوعة، في ظل وجود نخبة كبيرة من الإعلاميين والفنانين



برامج قناة هي

“ملفات” من تقديم أميرة بدر،وماما في المطبخ” لـ عزة جلال"، و"من غير نفسنة" تقديم الفنانات انتصار وبدرية طلبة ونوليا، و"المنسي" تقديم إنجي هشام، و"عركة ستات" تقديم إيناس النجار ومروة سليمان، و"سكينة معجون" تقدمه جينا فتحي، و"حياتنا أحلى" لـ سالي فؤاد، و"مطبخ ستي" إيمان ميرا، و"ست الحبايب" من تقديم هالة فهمي، و"دايما عامر" لـ دعاء عامر، و"ساعة عصاري" لـ عبير الشيخ"، “زووم ونص” نورهان عبد الفتاح، “دعوة فرح” لـ فرح شعبان، “فيس أوف” سارة نخلة.