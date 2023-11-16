نادين الراسي توجه رسالة لجمهورها.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة نادين الراسي رسالة لجمهورها، وذلك من خلال صور قامت بنشرها،عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت الفنانة نادين الراسي بإطلالة كلاسيكية أنيقة حيث ارتدت بلوزة باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

وعلقت “نادين" على الصورة قائلة:”لما يصير القرار عندك أهم من الحقيقة خاف تقسى وتموت مشاعرك مع الوقت العبها صح وخاف الله".

نبذة عن الفنانة نادين الراسي

نادين الراسي (ولدت 4 سبتمبر 1979)، ممثلة لبنانية، من مواليد رحبة، محافظة الشمال في لبنان. عرفت بدورها في مسلسل عصر الحريم، ومسلسل جريمة شغف الذي عرض على شاشتي روتانا مصرية، وال بي سي الفضائية اللبنانية. فازت بالجائزة اللبنانية الموركس دور ثلاث مرات، وحصلت نادين عليها عام 2007 عن دورها في مسلسل غنوجة بيَّا وعام 2008 عن دورها في مسلسل إبني، وعام 2010 عن مجمل أعمالها لعام 2009.

نادين الراسي وبداية حياتها الفنية

كانت بدايتها في عروض الأزياء كما ظهرت كموديل في فيديو كليب «عشقتك» للفنان فضل شاكر وكليب «أرجوك» للفنان وائل جسار، دخلت مجال التمثيل عن طريق الصدفة ومثلت للمرة الأولى في مسلسل الباشوات ثم شاركت بمسلسل آخر بعنوان كرت السبحة. كما شاركت في السينما ومن أهم أفلامها: خليك معي وغنوجة بيا، توالت أعمالها وقدمت العديد من الأعمال الفنية كان أكثرها في التلفزيون، حازت على جائزة الموريكس دور أفضل ممثل ثانوي بعام 2007. شاركت في برنامج ديو المشاهير بموسمه الأول على شاشة ال بي سي. وفازت بالمركز الأول بعد منافسة مع الفنان المصري أمير كرارة اما الجائزة المالية فقد قدمتها لصليب الأحمر اللبناني. كما شاركت ببرنامج الألعاب سبلاش وحازت على المركز الأول وبجائزة قيمتها خمسين الف دولار لصالح الصليب الأحمر اللبناني

الحياة الشخصية للفنانة نادين الراسي

هي شقيقة المغني جورج الراسي، تزوجت للمرة الأولى من «حاتم حدشيتي» في عام 1996، عندما كان عمرها سبعة عشر عامًا، وأنجبت ولدًا اسمه مارك، ثم انفصلت عنه من دون معرفة الأسباب تزوجت ثانية من رجل الأعمال والممثل اللبناني جيسكار أبي نادر في عام 2001، أنجبت له ولدين هما: مارسيل وكارل، وانفصلت عن زوجها عام 2016، ذكرت وسائل اعلام في أيلول 2018 عن محاولة نادين الراسي الانتحار بعد محاولة رمي نفسها من السيارة وذكر إنه ا تعاني من مشاكل نفسية.