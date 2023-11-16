قبل الحلقة 136.. تعرف على أبطال مسلسل قيامة عثمان

القاهرة - محمد ابراهيم - من المقرر أن يتم عرض الحلقة 136 من مسلسل “ قيامة عثمان” التركي يوم الأربعاء المقبل والذي يعرض في ذات الوقت أسبوعيًا و سيرصد في هذا التقرير دوت الخليج الفني أبطال مسلسل “ قيامة عثمان ” التركي.

من هم أبطال مسلسل “ قيامة عثمان”

تتألق الحلقة 136 من مسلسل "المؤسس عثمان" بتواجد نخبة من نجوم الدراما، ومن بينهم: بوراك اوزجيفيت، ديدام بالشين، راغب سافاش، عائشة جول جوناي، ايمره باسالاكج، نور الدين سونماز، وجلال آل. يقوم هؤلاء الفنانون البارعون بتجسيد شخصياتهم بمهارة واحتراف، ما يسهم في إثراء القصة وجعلها مليئة بالقيم الفنية. تتميز كل فنان بأداءه المتميز، مما يجعل المسلسل جذابًا ومثيرًا لإهتمام الجمهور.

ترددات القنوات التي تعرض مسلسل “ قيامة عثمان”

ترددات القنوات الناقلة لمسلسل "عثمان" وقناة دوت الخليج الجزائرية:

**ATV على العرب سات:**

- تردد القناة: 12692.

- معدل الترميز: 27500.

- استقطاب عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

**قناة دوت الخليج الجزائرية على النايل سات:**

- التردد: 12034.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

**قناة دوت الخليج الجزائرية على العرب سات:**

- التردد: 11034.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.



- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.