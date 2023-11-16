نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العوضي لـ "حبر سري": الخيانة الزوجية ملهاش مبرر واللي يتجوز في السر مش راجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد النجم أحمد العوضي، أن الخيانة الزوجية مرفوضة وفق رأيه الشخصي ولا يوجد مبرر للخيانة، قائلا: "الخيانة بتحصل لكن مفيش مبرر يخلي راجل يعرف على مراته واحده لأنك لو مش مبسوط طلق والراجل لا يملك إلا هيبته ولو الراجل مش مبسوط يطلق لكن ميخونش".

وأضاف احمد العوضي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن أي شخص يريد خوض تجربة الزواج لمرة ثانية يجب أن يبلغ زوجته الأولى لأن من حقها تعرف وتقرر، متابعا: اللي عايز يتجوز يقول لمراته واللي يتجوز في السر مش راجل لأنك خفت وتفقد احترامك أمام الطرفين".

وتابع: لو مش مبسوط في حياتك انفصل واختار حياة جديدة ومفيش مبرر يخلي حد يخون"، مشيرا إلى أن له أصدقاء في الوسط الفني ويذهب لأماكن العزاء الذين يعرفهم فقط، معقبا: "لكن لو مش بيربطني علاقة بحد اروح اعزى ازاي يبقى رايح اتصور وكل زملائي في الوسط".