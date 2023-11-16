نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفية العمري: "ابني فنان بطبعه ومقولتش لأولادي يدخلوا الوسط الفني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة صفية العمري عن استيائها جراء الأحداث التي يمر بها الوطن العربي في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى أصعب المراحل التي مرت عليها، وعن أبنائها موضحة أنها لم تتمنَ دخولهم الوسط الفني.

وقالت صفية العمري، في تصريحات تليفزيونية: “الإنسان دايمًا بتجيله لحظات إحباط وحياته بتتغير مع الظروف وبيكون فيه طلوع وهبوط، ولازم يبقى فيها إحباطات شوية ولازم يبقى فيها الرضا والتفاؤل ونقول يا رب، النهاردة في أحداث مدمرة والكون كله ملغبط، لكن ربنا حاطط فينا روح فيها تفاؤل ويا رب يرزقنا ويجدد حياتنا ونقول الحمد لله رب العالمين إننا بصحة جيدة ونحاول تاني ونجدد المقاومة، وده سر الرضا إنك تكون راضي من نفسك ومتحاولش تأذي حد وتتماشى مع أسلوب الحياة”.

صفية العمري تتحدث عن أصعب المواقف التي مرت عليها

وأردفت صفية العمري خلال لقائها التليفزوني: “أصعب حاجة مريت بيها هو موت الأهل موت الأب والأم، هما دول اللي دايمًا مأثرين في حياتي وعاملين حاجة جوايا، في حنين واشتياق ودعوات كانت حلوة هي دي الحالة، في غربة الأولاد وبعوض ده في أولادي وأنا اتولد من بطن أمي أم، وبمارس أمومتي بكل المحبة والصداقة والتفاهم إني لازم أستوعب أولادي وأتفاهم معاهم وأعيش معاهم كل حاجة، إوعى تقسى على ابنك”.

أما عن إمكانية دخول أبنائها الوسط الفني، فقالت صفية العمري قائلة: “مقولتش لأولادي يدخلوا الوسط الفني، وهما من زمان متربين في أمريكا، وابني فنان بطبعه وكان نفسه يبقى ممثل، لكن اتجاهه في الرسم والجرافيك وده نوع رائع من أنواع الفن، وأنا مبغصبش عليهم في حاجة، ومكنتش أتمنى إن حد منهم يدخل الوسط الفني ويشوفوا الوجع اللي احنا بنتوجعه”.

صفية العمري عن أحمد زكي: لا يُعوض والبيه البواب من أعظم أعمالي

كما تحدثت صفية العمري عن الراحل أحمد زكي، وفيلم البيه البواب، قائلة: “البيه البواب من الأفلام اللي بعتز بيها كده، وده مكنش أول عمل ليا معاه اشتغلت معاه قبل كده، أحمد زكي الله يرحمه لا يعوض هو من الفنانيين الرائعين وتجربتي معاه كانت من أعظم الأعمال اللي قدمتها، ويكفي بوابين مصر كلهم كانوا بيضربولي سلام”.