في ذكرى رحيل عبد المنعم إبراهيم.. تعرف على أبرز محطاته الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الجمعة 17 نوفمبر ذكرى رحيل ملك السعادة الراحل عبد المنعم ابراهيم، الذي تميز بخفة الظل والتنوع بأعماله الفنية، وحب الجمهور له في الوطن العربي.



ويبرز "دوت الخليج الفني" من خلال هذا التقرير عن أبرز محطاته الفنية

بداية مشوار عبد المنعم إبراهيم



يعتبر مشوار عبد المنعم إبراهيم الفني مليئًا بالإنجازات والمشاركات المهمة في المسرح والسينما والتلفزيون. بدأ مشواره الفني بالانضمام إلى فرقة المسرح الحديث حيث شارك في العديد من المسرحيات المشهورة مثل "مسمار جحا" لأحمد باكثير و"ست البنات" لأمين يوسف غراب.

بعد تجربته مع فرقة المسرح الحديث، قرر عبد المنعم إبراهيم التفرغ للتمثيل وانضم إلى فرقة إسماعيل ياسين في عام 1955م. شارك في عدد من المسرحيات مع هذه الفرقة، بما في ذلك "معركة بورسعيد" و"تحت الرماد" و"الخطاب المفقود" و"جمهورية فرحات" و"جمعية قتل الزوجات" و"الأيدي القذرة" لسارتر في عام 1959م.

اهم اعمال عبد المنعم إبراهيم

وبدأ عبد المنعم إبراهيم أيضًا مسيرته الفنية في الإذاعة وحقق شهرة كبيرة من خلالها قبل أن ينتقل إلى التلفزيون. حقق نجاحًا كبيرًا في العديد من المسلسلات التلفزيونية، بما في ذلك "الرقم المجهول" و"الذين يحترقون" و"زينب والعرش" و"أولاد آدم" و"الهروب إلى السجن".

كما شارك في العديد من الأعمال المسرحية، مثل "خمس نجوم" و"سكة السلامة" و"حلاق بغداد" و"ست البنات" و"معروف الإسكافي".

أبرز أعمال عبد المنعم إبراهيم السينمائية



وقد لعب عبد المنعم إبراهيم أدوارًا بارزة في السينما، بما في ذلك أفلام مثل "سر طاقية الإخفاء" و"طريق الدموع" و"إشاعة حب" و"الثلاثية" و"الوسادة الخالية" و"القصر الملعون" و"سوق الحريم". وقد حصل على مكافأة مالية كبيرة وميدالية ذهبية عن دوره في فيلم "طريق الدموع".



عبد المنعم إبراهيم ملك السعادة



وتألق عبد المنعم إبراهيم في الأدوار الكوميدية، حيث لعب العديد من الأدوار المميزة، بما في ذلك دور "ياسمين" في فيلم "سكر هانم" ودور "محروس" في فيلم "إشاعة حب".

أدوار البطولة

كما قام بأدوار بطولة في العديد من الأفلام، بما في ذلك دور "عصفور" في فيلم "سر طاقية الإخفاء"، حيث يلعب دور صحفي مكافح يكتشف طاقية الإخفاء بالصدفة في معمل والده.



رحيل عبد المنعم ابراهيم



توفي عبد المنعم إبراهيم في 17 نوفمبر عام 1987م ودفن في قرية ميت بدر حلاوة.

