نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ثروت عن الجمهور السعودي: "بحس إنه عطشان للممثل المصري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان الفنان محمد ثروت، عن سعادته بتواجده ومشاركته في موسم الرياض، المقام خلال هذه الفترة، في السعودية، بمسرحية صوابع زينب.

تصريحات محمد ثروت



علق محمد ثروت على مشاركته في موسم الرياض خلال لقائه في برنامج عرب وود قائلًا: "بتبسط جدا لما بعرض في موسم الرياض ومبحسش بالغربة لأني بشعر إني قاعد في وسط أهلي عمومًا الجمهور السعودي بحس إنه عطشان للممثل المصري فبالتالي الواحد أولما بيطلع بيحس بدفء وبيحس إن الناس عايزة منه أنه يقول كل حاجه هو عايز يقولها.



وأضاف قائلا: كل سنة في تطور وكل سنة في حاجات جديدة الموسم كل سنه بيفاجأنا بحاجه أعلى وأعلى فماشاء الله أنا مبسوط جدًا وفخور إن في الوطن العربي حاجه زي موسم الرياض".



ويتواجد الفنان محمد ثروت خلال هذه الفترة في المملكة العربية السعودية، لمشاركتها في موسم الرياض بمسرحية صوابع زينب.





أبطال مسرحية صوابع زينب





ويشارك في بطولة مسرحية “صوابع زينب” كلًا من هالة صدقي، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، محمد رضوان، منة فضالي، دنيا ماهر،جيهان الشماشرجي، المطرب مصطفى حجاج وعدد آخر من الفنانين، من إخراج إسلام إمام.



ويبدأ عرض المسرحية من اليوم الموافق الخميس 16 نوفمبر ويستمر العرض لمدة 5 أيام، حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 20 نوفمبر.





قصة مسرحية صوابع زينب

وتدور قصة مسرحية صوابع زينب حول سيدة بهذا الاسم أم لثلاث بنات، هم سندس وداليا ونانسي يعيشون معًا في أحد الأحياء الشعبية وتدور أهداف زينب في الحياة حول زواج بناتها وتأمين حياتهم بعد وفاة والدهم. إلا أنها تواجه صعوبات مع شخصيات بناتها المختلفة وهوما يجعل من الصعب سيطرتها عليهم، ليبدأ المعلم عنتر الذي يحبها ويريد الزواج منها في التقرب منها تدريجيًا فتقرر زينب أن تستغل عنتر في خطة لتربية بناتها وترويضهم وسط إطار كوميدي طريف.