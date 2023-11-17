تعرف على شخصية عابد عناني في "البيت بيتي" الجزء 2

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان عابد عناني، في مسلسل “البيت بيتي” الجزء الـ 2 استكمالًا لمشاركته به الجزء الأول والذي سوف يتم الانتهاء من التصوير به خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لعرض المسلسل عبر منصة شاهد متمنيًا أن ينال العمل إعجاب الجماهير.

شخصية عابد عناني في مسلسل البيت بيتي الجزء 2

وسينتهي عابد عناني مؤخرًا من تصوير مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني، ويكمل شخصية عوني الذي يلعب خلال الأحداث دور أبو مصطفى خاطر في الفلاش باك القديم، ولكن الموضوع في الجزء الثاني تغير بشكل كبير، ويوجد ضيوف شرف كثير، يتمني عابد ان ينال العمل نجاح الجماهير مثل الجزء الأول.

أبطال مسلسل البيت بيتي

ويشارك في مسلسل البيت بيتي مجموعة من الفنانين بجانب كريم محمود عبدالعزيز ومن بينهم مصطفى خاطر، سامي مغاوري،عبد الرحيم حسن، محمود حافظ، علا رامي، مي القاضي، إيمان الشريف، مي القاضي، محمد محمود عبدالعزيز، ياسر الطوبخي، عابد عناني، والعمل من إخراج خالد مرعي، وأماني نجيب المخرج المنفذ ومن تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب.

أحدث أعمال عابد عناني

ومن ناحية اخري، يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين عدد من الفنانين بجانب الفنان كريم عبد العزيز، أبرزهم الفنان فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، وغيرهم، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، تدور أحداثه في إطار القرن الـ 11، حول قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وطائفة الحشَّاشين هي طائفة شيعية إسماعيلية نزارية باطنية، انفصلت عن العبيديين الفاطميين في آواخر القرن الخامس هجري، والـ11 الميلادي لتدعو إلى إمامة نزار المصطفى لدين الله ومن جاء من نسله.

اخر اعمال عابد عناني

ويذكر ان اخر اعمال عابد عناني هو مشاركته في موسم رمضان الماضي 2023 من خلال مسلسل ستهم، بطولة الفنانة روجينا، وضم العمل كل من، الفنان أمير صلاح، نانسي صلاح، محمد يونس، جميل برسوم، عزت زين، إياد نصار، أحمد الرافعي، جهاد سعد، سلوى عثمان، إبراهيم السمان، ياسين التهامي، فاتن شعبان، أشرف طلبة، وآخرين، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج رؤوف عبد العزيز، كما شارك في فيلم «أصل الحكاية» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم شيري عادل وخالد الصاوي ومحمود حافظ وبيومي فؤاد وعلاء مرسي وكريم عفيفي ومحمد ثروت، من تأليف وإخراج محمد أمين.