القاهرة - محمد ابراهيم - نجح فيلم الرعب “The Nun 2” أن يفوز بقلوب الجماهير ويحصل على إشادات واسعة من قبل النقاد ونجوم الوسط الفني مشيدين بجمال وروعة السيناريو وآداء طقم العمل.

كم بلغت إيرادات فيلم الرعب The Nun 2 ؟



قد بلغت إجمالي الإيرادات العالمية للفيلم نحو 268 مليونًا و62 ألف دولار. تم توزيع هذه الإيرادات بين شباك التذاكر الأمريكي حيث بلغت 86 مليونًا و262 ألف دولار، وشباك التذاكر حول العالم حيث بلغت 181 مليونًا و800 ألف دولار.



لماذا حصل الجزء الأول من "The Nun" على تقييم ضعيف؟

ومن المهم أن نلاحظ أن الجزء الأول من فيلم "The Nun" حصل على تقييم ضعيف من النقاد حيث بلغت نسبة التقييم 24% من قبل 2009 ناقدًا عالميًا و35% من قبل أكثر من 5000 مشاهد معتمد من خلال موقع Rotten Tomatoes،و تم طرح الفيلم في دور العرض العالمية في 8 سبتمبر الماضي.



تعرف على أحداث فيلم" The Nun" الجزء الثاني

يعود الجزء الثاني من فيلم "The Nun" إلى أرض مألوفة في عالم "The Conjuring" حيث تلتقي الأخت إيرين (تايسا فيرميجا) مرة أخرى وجهًا لوجه مع الشخصية الشريرة Valak، الراهبة الشيطانيةالفيلم هو تكملة للجزء الأول الذي صدر عام 2018.



تعرف على إيرادات فيلم The Nun

وحقق إيرادات بقيمة 365.5 مليون دولار على مستوى العالم. تدور قصة الفيلم في عام 1956 في فرنسا حيث يحدث القتل لكاهن وينتشر الشر بسبب وفاته، وتجد الأخت إيرينا نفسها في مواجهة جديدة مع قوى شيطانية.



تعرف على أبطال فيلم" The Nun"

ويضم الفيلم مجموعة من أبرز النجوم منهم تايسا فيرميجا، وستورم ريد، وبوني أرونز، وآنا بوبليويل، والفيلم من إخراج مايكل شافيز يعتبر هذا الفيلم واحدًا من أشهر أفلام الرعب والمرتبط بعالم "The Conjuring".



