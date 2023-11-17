راغب علامة يدعو لأهالي غزة: "يارب ارفع القتل والإجرام عنهم"

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان راغب علامة على دعم الشعب الفلسطيني بعد الاعتداءات المتتاليه من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات إكس تويتر سابقًا.





راغب علامة يدعوا لأهالي غزة





وكتب راغب في التغريدة قائلًا: "ما هذا الإجرام؟! ما هذا الجنون؟! مستشفيات غزة أصبحت كالمسلخ، الأطفال والنساء والمصابين مرميينفي أرض المستشفيات، هل يشاهد العالم! يا رب العالمين ساعدهم.. يا رب العالمين ارفع الظلم والقتل والإجرام عنهم.. يا رب العالمين انتقملهم.. يا الله نناشدك أن ترفع الشدة عنهم".





آخر أعمال النجم راغب علامة

يذكر أن آخر أعمال راغب علامة أغنية استمارة 6 من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما.

كلمات أغنية استمارة 6



أَنَـا مِـية فُـلّ وأَلِـسطَـة

وِ مِ الـحَـبَايِـب عَـندي لِـيستَة

يِـنقَـص مِ اللـيِسـتَـة وَاحِـد

يِـجِي فَــورًا غِــيرُه دَســــتَـة

أَنَـا مِـية فُـلّ وكَـمَـان

شَــبعَـان هَـنَـا وحُـبّ وحَـنَـان

وِيَـــجُـوز فِـيه نَـاس عَــشَان

تِـقابِلني تِحتَاج أَلـف وَاسـطَـة





أَنَـا مِـية فُـلّ وأَلِـسطَـة

وِ مِ الـحَـبَايِـب عَـندي لِـيستَة

يِـنقَـص مِ اللـيِسـتَـة وَاحِـد

يِـجِي فَــورًا غِــيرُه دَســــتَـة

أَنَـا مِـية فُـلّ وكَـمَـان

شَــبعَـان هَـنَـا وحُـبّ وحَـنَـان

وِيَـــجُـوز فِـيه نَـاس عَــشَان

تِـقابِلني تِحتَاج أَلـف وَاسـطَـة

وَاللهِ دِي مُش شَطَارَة،بَس مَاليش فِي الخُسَارَة

كُـلّ اللِي بِـأصلُه قَـلّ عَـليه أنـا بَــنَـزِّل سِــــتارَة

وِاللِي مَالوش عَندي لَزمة بَـطفِيه زي السِّيجَارَة

وِاللِي يسبِّـبلي أزمَـة أنا بَـدِّيلُه إسـتمارة 6

أَنَـا مِـية فُـلّ وأَلِـسطَـة

وِ مِ الـحَـبَايِـب عَـندي لِـيستَة

يِـنقَـص مِ اللـيِسـتَـة وَاحِـد

يِـجِي فَــورًا غِــيرُه دَســــتَـة

أَنَـا مِـية فُـلّ وكَـمَـان

شَــبعَـان هَـنَـا وحُـبّ وحَـنَـان

وِيَـــجُـوز فِـيه نَـاس عَــشَان

تِـقابِلني تِحتَاج أَلـف وَاسـطَـة

مِش وَاخداني الـجَـلَالَة بَس شَايِف نَـفسي حَـالَة

أنـا أكَـمِّـل أي حـاجَـة بَس أنا مَا أبقَاش كِـمَالَة

‏‎وبَـراعي اللي يـراعِيني وِبـالمحـبَّة أديلُه عــــيني

‏‎بَس كمان فِي المِلاوعَة أنا مَا عَنديش يَا أمَّه ارحَمِيني

مِش وَاخداني الـجَـلَالَة بَس شَايِف نَـفسي حَـالَة

أنـا أكَـمِّـل أي حـاجَـة بَس أنا مَا أبقَاش كِـمَالَة

‏‎وبَـراعي اللي يـراعِيني وِبـالمحـبَّة أديلُه عــــيني

‏‎بَس كمان فِي المِلاوعَة أنا مَا عَنديش يَا أمَّه ارحَمِيني

وَاللهِ دِي مُش شَطَارَة،بَس مَاليش فِي الخُسَارَة

كُـلّ اللِي بِـأصلُه قَـلّ عَـليه أنـا بَــنَـزِّل سِــــتارَة

وِاللِي مَالوش عَندي لَزمة بَـطفِيه زي السِّيجَارَة

وِاللِي يسبِّـبلي أزمَـة أنا بَـدِّيلُه اِسـتمارَة سِــتَّـة

أَنَـا مِـية فُـلّ وأَلِـسطَـة

وِ مِ الـحَـبَايِـب عَـندي لِـيستَة

يِـنقَـص مِ اللـيِسـتَـة وَاحِـد

يِـجِي فَــورًا غِــيرُه دَســــتَـة

أَنَـا مِـية فُـلّ وكَـمَـان

شَــبعَـان هَـنَـا وحُـبّ وحَـنَـان

وِيَـــجُـوز فِـيه نَـاس عَــشَان

تِـقابِلني تِحتَاج أَلـف وَاسـطَـة

أَنَـا مِـية فُـلّ وأَلِـسطَـة

وِ مِ الـحَـبَايِـب عَـندي لِـيستَة

يِـنقَـص مِ اللـيِسـتَـة وَاحِـد

يِـجِي فَــورًا غِــيرُه دَســــتَـة

أَنَـا مِـية فُـلّ وكَـمَـان

شَــبعَـان هَـنَـا وحُـبّ وحَـنَـان

وِيَـــجُـوز فِـيه نَـاس عَــشَان

تِـقابِلني تِحتَاج أَلـف وَاسـطَـة