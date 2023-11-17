اختيار "بيدرو باسكال" لتجسيد شخصية "ريد ريتشارد"

القاهرة - محمد ابراهيم - وقع الاختيار على النجم بيدرو باسكال لأداء شخصية ريد ريتشاردز ضمن عالم أبطال مارفل، ليجسده ضمن احداث فيلم "فانتاستيك فور" المنتظر.

ووفق ديلي ميل، ترددت انباء قوية عن ان باسكال، هو اختيار ستديوهات مارفل بعد طول انتظار لتجسيد هذه الشخصية المميزة من عالم ستديوهات مارفل.

اتهام "مارفل" بالكذب

وتواجه شركة ستديوهات مارفل هجوم كبير من الجمهور، بسبب ضعف فيلم The Marvels، الذي طرح ضمن عالم مارفل السينمائي.

ووفق ديلي ميل، الفيلم حتى الآن حقق أسوأ افتتاحية تشهدها مارفل في شباك التذاكر، بحصده ايرادات قدرت فقط بـ 47 مليون دولار محليا في الولايات المتحدة.

والآن اصبحت مارفل متهمة بالكذب بعد ترويجها للفيلم على أنه الفيلم رقم 1 على مستوى العالم بالكذب، وكان رد الجمهور على تغريدة بهذا الشأن شديد الغضب.

توقعات تتحقق

وكانت قد ظهرت توقعات صادمة حول تنبات ما سيحققه فيلم The Marvels من ايرادات في افتتاحيته بقاعات السينما بهوليوود، ليعزز من الازمة التي تعيشها ستديوهات مارفل بعزوف المشاهدين.

ووفق ديد لاين، كشفت توقعات الخبراء، ان الفيلم من المحتمل ان يحقق ايرادات افتتاحية اقل من 60 مليون دولار، وهو معدل غير مسبوق من التراجع لأفلام مارفل الجديدة.