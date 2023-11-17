نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدقي صخر يكشف مواصفات فتاة أحلامه.. ما هي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستضافت الإعلامية إنجي علي الفنان صدقي صخر في برنامجها برنامج "أسرار النجوم" المذاع عبر محطة راديو نجوم إف إم، حيث تحدث مساء الخميس عن نجاحه في عدة أعمال، ومن بينها مسلسل "صوت وصورة".





مواصفات فتاة أحلام صدقي صخر





وكشف صدقي خلال اللقاء عن مواصفات فتاة أحلامه قائلًا: "في حاجات بسيطة وأساسية لو موجودة هبقى تمام.. أولا الحنيةأ والطيبة.. قلبها أبيض وطيبة في تعاملها مع الناس.. والحاجات دي بتبان.. محدش بيعرف يمثل إنه طيب.. ودي هتفضل دايما أول صفة تلفت نظري.. يليها إنها متكونش ذاتية مش محور الكون وتتكلم عن نفسها كتير".





وأضاف:" وتكون شخص ذكي.. ودي صفة مبقتش موجودة.. ويليها صفة النضج وتكون البنت مدركة وفاهمة مشاكلهاوتتصالح مع حياتها"، مشيرا إلى أنه لا يؤجل هذه الخطوة بسبب العمل.





موضحًا:" الأنثى بالنسبة لي في السينما هي سعاد حسني.. بحبها جدا".





وكشف عدم اعتراضه على الارتباط بممثلة، مؤكدًا:" يارب تكون مش ذاتية.. لإن المهنة دي بتعمل عقد كتير.. وأنا بقعد أقول يارب متأثرش بكده".





مسلسل صوت وصورة





يشارك صدقي صخر في مسلسل صوت وصورة حيث تدور أحداثه في 30 حلقة حول جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشروتجعلهم في حالة يأس شديدة،بالإضافة إلى مناقشة فكرة دخول الذكاء الاصطناعي في حياة البشر، وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعضاستخدامه في عدة مجالات.

وتدور الأحداث حول رضوى المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها،وخاصةلقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.





أبطال مسلسل صوت وصورة





ويشارك في بطولة مسلسل "صوت وصورة "حنان مطاوع نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمدكيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراجمحمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.